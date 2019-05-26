شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الأفريقى يشيد باحتفاء الخارجية المصرية بيوم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشاد النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال افريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقى بالحملة التى اطلقتها وزارة الخارجية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا للعام ٢٠١٩، وهو الأمر الذى يأتى بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى العام الجارى، مشيدا بما تناولته الحملة بشأن تسليط الضوء على جوانب من المُساهمات المصرية فى دعم مسار العمل الأفريقي.

وقال " الجندى " فى بيان له اصدره اليوم ان جميع الدول والشعوب الافريقية يقدرون الدور المهم والكبير الذى تقوم به مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه افريقيا والحرص على تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل جميع دول القارة السمراء، مشيدا بتأكيد وزارة الخارجية فى الحملة على أن القارة الأفريقية خطت خطوة عملاقة نحو تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة لسكانها، عندما اكتمل النصاب القانوني اللازم لدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ بإيداع 22 دولة (من بينها مصر) وثائق تصديقها على الاتفاقية لدى مفوضية الاتحاد الأفريقى.

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ووجه النائب مصطفى الجندى تحية قلبية للسفير سامح شكرى وزير الخارجية ولجميع سفراء مصر بالدول الافريقية مؤكدا ان الدبلوماسية المصرية تقوم بدور كبير ومحورى فى تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية وغيرها فيما بين مصر وجميع دول القارة السمراء.. وتجدر الإشارة الى ان الاتفاقية تستهدف إقامة منطقة تجارة حرة إفريقية قارية.

وتشير الإحصائيات إلى أنه عند إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، ستضم أكثر من 1.2 مليار نسمة، بناتج محلي إجمالى يُقدر بحوالي 3.4 تريليون دولار وأوضحت الخارجية فى بيان لها أن الاحتفال بيوم 25 مايو من كل عام بيوم إفريقيا، هو اليوم الذى شهد تأسيس مُنظمة الوحدة الإفريقية فى عام 1963، والتي تبلورت مبادئها من منطلق إيمان صادق بقدرة القارة الأفريقية على التوصل لرفاهيتها وتنميتها المُستدامة، وتحقيق تطلعات وآمال شعوبها، وذلك عبر توحيد الرؤى والأهداف بين كافة الدول الأفريقية.