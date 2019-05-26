شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على: لقاء السيسى والبرهان يعكس العلاقات بين القاهرة والخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس أهمية اللقاء الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، مشيرا إلى أن اهتمام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بأن تكون القاهرة أول زيارة خارجية له إنما هو دليل قاطع على العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والخرطوم، وأيضا يعكس الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

وقال "على" فى بيان له أصدره اليوم أن الرئيس السيسى حريص على المتابعة الحثيثة عن كثب لجميع التطورات والتفاعلات الراهنة على الساحة السودانية ودعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها للإرادة الحرة ولخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة مشيدا بتأكيد الرئيس السيسى على استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني، بعيدا عن التدخلات الخارجية.

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كما أشاد الدكتور عبد الرحيم على بتأكيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان على التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان اضافة الى إشادته بالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، ومثمنا الدعم المصري غير المحدود لصالح الشعب السوداني وخياراته وللحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي المهم الذي يمر به.

وقال الدكتور عبد الرحيم على إن تأكيد الرئيس السيسى عن ثقته فى قدرة الشعب السوداني ومؤسسات الدولة على استعادة الاستقرار وتحقيق الأمن والحفاظ على مقدرات دولة السودان وأهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمساعدة السودان الشقيق على تحقيق استحقاقات هذه المرحلة ومواجهة الأزمة الاقتصادية، لما فيه صالح الشعب السوداني انما هى مسئولية كبرى عاتق الشعب السودانى الشقيق للخروج من الأزمة الراهنة مشيدا بتاكيد الرئيس السيسي حرص مصر على مواصلة التعاون مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، بما يحقق الرخاء والتقدم لشعبي البلدين.