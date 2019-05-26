القبض على مغاربة في مليلية المحتلة ضمن شبكة للهجرة السرية- صور

أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني في معبر مليلية المحتلة، أمس السبت، 4 مهاجرين سريين، وهم مختبئين بطريقة لا تخطر على بال، داخل 4 سيارات قادمة من الناظور، يقودها مغاربة.

وذكرت جريدة “إلفارو دي مليلية”، أن ثلاثة مهاجرين تم إيقافهم في معبر مليلية المحتلة، فيما الشخص الرابع أوقف في ميناء المدينة المحتلة، بينما كان مختبئاً داخل تجاويف شاحنة للنقل الدولي.

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وأضاف المصدر نفسه أن المهاجرين الثلاثة، الموقوفين في معبر ابني أنصار، كانوا مختبئين داخل سيارات يقودها مغاربة بطريقة شكلت صدمة لعناصر الشرطة، وقد تم اعتقال الجميع من طرف الحرس المدني الإسباني.

أما المهاجر الرابع، البالغ من العمر 20 سنة، والذي أوقف في ميناء مليلية المحتلة، فكان مختبئاً داخل شاحنة للتفريغ، قادمة من معبر ابني انصار.