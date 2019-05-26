عاجل.. مروان الشماخ يعلن رسميا اعتزاله كرة القدم

أعلن مروان الشماخ، اللاعب الدولي المغربي السابق، والمحترف سابقا في العديد من الأندية الفرنسية والإنجليزية، أبرزها بوردو الفرنسي وآرسنال الإنجليزي، اليوم الأحد، رسميا، اعتزال لعب الكرة عن سن يناهز 35 سنة.

وصرح الشماخ، في حوار له مع شبكة قنوات ” بي إن سبورت” باللغة الفرنسية، بث اليوم الأحد، قائلا: ” لقد ابتعدت عن كرة القدم لمدة سنتين كاملتين، لقد رغبت في ذلك من أجل التقرب أكثر من عائلتي، يمكنني أن أقول اليوم بأنني قد ابتعدت نهائيا عن كرة القدم”.

وأضاف الشماخ، الذي يعتبر واحدا من أبرز لاعبي “جيل 2004″ داخل المنتخب المغربي، ” لا أطمح في العودة حاليا لكرة القدم، سواء كمستشار أو مدرب، ولكن أشعر حقا بأن شيئا ما ينقصني”.

ولم يخض الشماخ، أي مباراة، ولم يلتحق بأي نادي، منذ ذجنبر من سنة 2016، عندما خاض آخر مباراة له مع فريق كارديف سيتي الانجليزي، لينقطع بعدها عن عالم المستديرة.

ويملك الشماخ العديد من الذكريات الكبيرة مع المنتخب المغربي، ويعتبر من أبرز المهاجمين الذين مروا في “أسود الأطلس”،كما سطع نجمه رفقة فريق بوردو الفرنسي، الذي قاده للتتويج بلقب الدوري الفرنسي الممتاز، ثم انتقل بعدها لنادي آرسنال الإنجليزي، وخاض مجموعة من التجارب الأخرى في انجلترا، أبرزها مع كريتسال بالاس.