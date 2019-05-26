الجعواني: ” كل المغاربة يساندوننا وجماهير الأهلي أيضا ونرغب في تكرار الفوز على الزمالك “

قال منير الجعواني، مدرب فريق نهضة بركان، إن فريقه مستعدد تماما، وفي أتم الجاهزية لمباراة اليوم أمام الزمالك المصري، في إياب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كما شدد على أن الفريق البركاني يحضى بدعم كل المغاربة وجماهير الأهلي المصري.

وقال الجعواني، في الندوة الصحفية التي عقدها، مساء أمس السبت، ” إن اللاعبين مركزين تماما على مباراة الزمالك، ويعلمون تماما قيمة المسؤولية الملقاة عليهم، لذلك فإننا حضرنا لجميع السيناريوهات، وسنظهر بوجه قوي على أرضية الملعب”.

وشدد الجعواني، في المناسبة ذاتها، على أنه متأكد بأن الأغلبية الساحقة من المغاربة، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، تدعم النادي البركاني، وكذلك الأمر بالنسبة لجماهير الأهلي المصري، الذين سيدعمون الفريق في هذه المواجهة.

وعلى الرغم من فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون، رد إلا أن ربان الفريق البرتقالي أقر بأن هذه النتيجة لا تكفي، وسيكون مطالبا بتكرار الفوز على الزمالك، والانتصار عليه بمديانه وأمام جماهيره.

وسيخوض الفريق المغربي، مساء اليوم السبت، إياب النهائي أمام الزمالك المصري، وسيكون مطالبا بتحقيق التعادل بأي نتيجة، أو الفوز، أو عدم تلقي هزيمة أكثر من هدفين لهدف، إن هو اراد التتويج باللقب القاري، للمرة الأولى في تاريخه.