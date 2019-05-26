الأسير ممدوح يونس من عرعرة ينال حريته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استقبل أقارب وأصدقاء الأسير ممدوح أحمد يونس (25 عاما) من قرية عرعرة بالحفاوة والترحاب والفرح ابنهم الذي نال حريته اليوم، الأحد. وتنسم الأسير يونس حريته من سجن النقب الصحراوي (كتسيعوت).

وكان يونس قد اعتقل وأدين والشقيقين حسن ومحمد زيدات من الخليل، في العشرينيات من عمريهما، بـ"النشاط في حركة محظورة، التخطيط لخطف جنود والتخطيط لعمليات تفجير في إسرائيل في محطة القطار في بنيامينا بواسطة سيارة مفخخة باسم حركة حماس".

وقدمت النيابة الإسرائيلية، بتاريخ 06.02.2017، لائحة الاتهام ضد يونس والشقيقين زيدات، وأدانته المحكمة بالتهم المنسوبة إليه.

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