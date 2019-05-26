حديث للفنانة ماريا نيمشينكو | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 27/ 05/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: مؤسسة عبد المحسن القطان، رام الله Advertisements تنظم مؤسسة عبد المُحسن القطّان حديث للفنانة الليتوانية ماريا نيمشينكو بعنوان: "الطبيعة المهاجرة لطيور اللقلق". ماريا هي أولى المقيمين ضمن إقامات جون بيرجر "سبل الترحال" للعام 2019. ستقدم نيمشينكو شرحًا عن مشروعها ونتائجه، بعد قيامها بعملية البحث لمدة شهرين تقريبًا خلال إقامتها الفنية. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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