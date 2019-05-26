ورشة التنظّم المجتمعي مع مؤسسة أهل | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 27/ 05/ 2019 الزمان: 10:00 المكان: مركز مساواة، حيفا Advertisements دعوة لورشة عمل حول نهج التنظّم المجتمعي كرافعة لتطوير وتمكين قادة ونشطاء نحو التغيير المجتمعي، ومشاركة قصص بعض الحملات كأمثلة عملية لتحقيق الهدف وبناء قوة جماعية وقيادة مجتمعية. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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