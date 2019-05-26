النقب: إصابة شاب سقط من علو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (24 عاما) من قرية أم بطين في منطقة النقب، جنوبي البلاد، إثر سقوطه من علو نحو 5 أمتار في أحراش "لخيش" اليوم، الأحد.
وقدم الطاقم الطبي العلاج الأوّلي للمصاب ومن ثم تمّ نقله إلى المستشفى، ووصفت جروحه بأنها متوسطة.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.
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