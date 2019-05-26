انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل 6 مدنيين بقصف لطيران نظام الأسد شمالي سوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 02:50 مساءً - قُتل 6 مدنيين في قصف جوي شنَّته مقاتلات نظام الأسد على الأماكن المأهولة بالسكان داخل مناطق خفض التصعيد بمحافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وبحسب وكالة "الأناضول"، أفادت مصادر محلية بأن مقاتلات النظام شنت غاراتٍ، الليلة الماضية، على بلدتي كفرنبل وخان شيخون، وقرى أرمنايا والفطيرة وترملة ودير سنبل وحاس والهبيط بمحافظة إدلب.

وأضافت المصادر أن القصف طال أيضاً بلدات كفرنبودة واللطامنة وكفر زيتا في الريف الشمالي لمحافظة حماة.

Advertisements

وذكرت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، أن القصف الذي طال المناطق والقرى المذكورة خلف 6 قتلى من المدنيين.

يشار إلى أن قوات النظام السوري وحلفائه الروس والمليشيات المدعومة إيرانياً، أطلقت في 25 أبريل الماضي، حملة عسكرية واسعة ضد مناطق سيطرة المعارضة بمنطقة خفض التصعيد، وسيطرت على بلدة كفرنبودة وعدد من القرى في ريف حماة.

وقبل أسبوع، شنت فصائل المعارضة هجوماً معاكساً، وتمكنت من استعادة بلدة كفرنبودة، وقرية تل هواش، في حين يتواصل هجومها لاستعادة بقية النقاط التي تقدمت فيها قوات النظام.