شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يهود يقتحمون «الأقصى» بحراسة مشددة.. رغم تواجد المعتكفين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، رغم التواجد المكثف للمعتكفين.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك.