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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن صور.. السيول تفضح إجرام الحوثي وتجرف عشرات الألغام زرعتها الميليشيات في صعدة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
جرفت سيول اجتاحت بعض المواقع بمديرية البقع بمحافظة صعدة شمالي اليمن، العشرات من الألغام والعبوات الناسفة كان قد زرعتها ميليشيات الحـوثيين في عدد من المواقع.
وأظهرت صور متداولة كميات من الألغام والعبوات الناسفة بأحجام وأشكال مختلفة، بعد أن كشفت السيول مواقعها، وبعض تلك الألغام مصممة على هيئة صخور تحاكي طبيعة المنطقة للحيلولة دون التعرف عليها.
وقامت إحدى الفرق الهندسية العسكرية المتخصصة في الجيش اليمني مسنودة بقوات التحالف العربي، بإزالة تلك الألغام من مواقعها المختلفة ومن ثم تجميعها والتخلص منها بتفجيرها.
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