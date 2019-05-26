مبادرة تمكين تمول مشاريعاً صناعية في المثنى

وقال في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مجلس إدارة مبادرة تمكين، التي يرعاها البنك المركزي العراقي وتمولها المصارف وشركات الصرافة وبإشراف رابطة المصارف العراقية الخاصة، وافقت على تمويل عدد من المشاريع والمبادرات الصناعية في محافظة المثنى في مجال الصناعات البلاستيكية والغذائية وغيرها".



واشار الى أن "ذلك يأتي دعما للواقع الاقتصادي وتخفيفاً من نسبة البطالة في المحافظة".

يذكر أن هذه المبادرة تعمل على تمويل مشاريع ومبادرات صناعية وخدمية وبيئية واجتماعية مختلفة، وتتوزع ضمن المحافظات العراقية كافة.

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