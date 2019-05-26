السامرائي: الخروق الأمنية في الشرقاط مؤشر خطير

وأكد السامرائي أن "الخروق الأمنية الأخيرة التي شهدتها القرى التابعة لقضاء الشرقاط تعد مؤشراً خطيراً على قيام التنظيم الإرهابي بتنشيط خلاياه النائمة وهو ما يجب أن يسترعي انتباه الحكومة"، مشيراً إلى إن "الوضع الأمني في محافظة صلاح الدين يحتاج إلى مزيد من المراقبة والإهتمام عن طريق تكثيف الجهود الاستخبارية وزيادة عدد دوريات الجيش والشرطة وتوفير الدعم الجوي لها، وخصوصاً في مزارع الحنطة والشعير".
كما طالب السامرائي الحكومتين المركزية والمحلية بضرورة تعويض أسر الشهداء والاهتمام بعلاج المصابين.
هذا وكان عناصر تابعين لتنظيم داعش الإرهابي قد اعترضوا عدداً من المزارعين وقتلوهم خلال قيامهم بعملية حصاد مزارعهم من الحنطة والشعير ثم أحرقوا الحاصدة الزراعية التي كانت بحوزتهم شمالي محافظة صلاح الدين، كما استهدف انفجارٌ آخر سيارةً تابعةً للحشد العشائري في قرية شويش التابعة لقضاء الشرقاط، بينما تعرضت دورية تابعة لشرطة صلاح الدين لانفجار عبوة ناسفة في الطريق بين (الصينية وحديثة) .
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