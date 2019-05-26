استثمار بغداد تمنح اجازة استثمارية لإنشاء معمل أدوية

وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، انه "تم منح اجازة استثمارية لشركة المستقبل للصناعات الدوائية لإنشاء معمل إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية"، مبينا ان "الخطوط الانتاجية ستكون متعددة منها خط إنتاج الحبوب والكبسول وإنتاج المراهم الطبية وإنتاج المضادات الحيوية وإنتاج أدوية الأمراض السرطانية".واضاف الزاملي ان "هدف المشروع هو دعم الاقتصاد الوطني في مجالات صناعة الأدوية وفقا للمعايير الدولية مع تحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد في تلبية إحتياجات السوق وفقا للمواصفات العالمية"، لافتا الى ان "المشروع سيسهم في تشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل, وسيعطي فرصة كبيرة للتنافس مع المنتج المستورد" .

يذكر ان العراق بدا بعد عام 2003 يستورد معظم الادوية من الخارج بسبب قلة انتاجها في العراق بعد ان كانت معملي سامراء والموصل تغطي ما يقارب 70% من الانتاج المحلي.

