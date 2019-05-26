انتحار رجل بتفجير قنبلة يدوية على نفسه امام منزله في البصرة



وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "مواطنا يعمل كاسبا أقدم، ظهر اليوم، على الانتحار عبر تفجير رمانة يدوية على نفسه امام محل سكناه الكائن في منطقة البهادرية بقضاء ابي الخصيب في محافظة البصرة"، مرجحا أن يكون سبب الانتحار "خلاف عائلي".



وأوضح المصدر، أن "قوة امنية نقلت جثة الرجل الى دائرة الطب العدلي"، مشيرا الى "فتح تحقيق في الحادث". وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "مواطنا يعمل كاسبا أقدم، ظهر اليوم، على الانتحار عبر تفجير رمانة يدوية على نفسه امام محل سكناه الكائن في منطقة البهادرية بقضاء ابي الخصيب في محافظة البصرة"، مرجحا أن يكون سبب الانتحار "خلاف عائلي".وأوضح المصدر، أن "قوة امنية نقلت جثة الرجل الى دائرة الطب العدلي"، مشيرا الى "فتح تحقيق في الحادث". وانتشرت حالات الانتحار في مناطق عراقية مختلفة وسط دعوات الى اتخاذ اجراءات عاجلة وحازمة لمواجهتها.



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