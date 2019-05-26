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شكوك أميركية تحوم حول فصيلين باستهداف السفارة في بغداد

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ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن المصدر قوله ان "شكوك الجانب الأميركي حول استهداف سفارة واشنطن في بغداد تحوم حول جهتين"، مبينا انه "تم ابلاغ الجانب العراقي بذلك".

واضاف ان "الأميركيين أبلغوا بغداد أيضاً بأنهم قد يلجأون إلى القيام بعمليات اعتقال المتورطين في حال ثبت انهم يقفون بقصف السفارة".


واكد مايكل غيلداي احد المسؤولين في وزارة الدفاع الاميركية امس ان "نتائج التحقيقات بقصف السفارة الاميركية في بغداد، اظهرت ان وكلاء إيران أطلقوا صواريخ على مقربة من السفارة الأميركية في بغداد"، موضحا ان "التحقيقات استندت إلى معلومات استخباراتية ودلائل جمعت من المنطقة".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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