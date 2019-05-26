الحكم بإعدام ثلاثة فرنسيين من عناصر 'داعش' في العراق

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول قضائي القول إن "محكمة عراقية حكمت على ثلاثة مواطنين فرنسيين بالإعدام بعد إدانتهم بالانضمام للتنظيم الإرهابي"، مبينة ان "أمامهم 30 يوما للاستئناف على الحكم".
وذكرت الوكالة أن "المحكوم عليهم هم كيفن جونوت وليونارد لوبيز وسالم ماشو، حيث تم القبض عليهم في سوريا على أيدي قوة مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية".
وأشارت الوكالة إلى أنهم "أول ثلاثة فرنسيين يتلقون أحكام الإعدام في العراق، حيث نقلوا للمحاكمة".
وذكرت الوكالة أن "المحكوم عليهم هم كيفن جونوت وليونارد لوبيز وسالم ماشو، حيث تم القبض عليهم في سوريا على أيدي قوة مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية".
وأشارت الوكالة إلى أنهم "أول ثلاثة فرنسيين يتلقون أحكام الإعدام في العراق، حيث نقلوا للمحاكمة".
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