المنافذ الحدودية: إحالة مسافرة عراقية قادمة من تركيا إلى القضاء

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "أحالت مسافرة عراقية مطلوبة للقضاء قادمة من تركيا على متن الخطوط التركية في منفذ مطار البصرة الدولي".

وأضافت، أن "ذلك جاء استناداً إلى معلومات مكتب جهاز المخابرات في المطار وكتاب مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة /شؤون الجوازات قسم القانونية، تم سحب جواز المسافرة واحالتها إلى مركز شرطة المطار".



من جانب آخر، تابعت الهيئة أنه "تم إلقاء القبض على مسافر ايراني في منفذ الشلامجة الحدودي، بحوزته حبوب مخدرة نوع ميتادون عدد 120 حبة".