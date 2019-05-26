وأضافت، أن "ذلك جاء استناداً إلى معلومات مكتب جهاز المخابرات في المطار وكتاب مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة /شؤون الجوازات قسم القانونية، تم سحب جواز المسافرة واحالتها إلى مركز شرطة المطار".
من جانب آخر، تابعت الهيئة أنه "تم إلقاء القبض على مسافر ايراني في منفذ الشلامجة الحدودي، بحوزته حبوب مخدرة نوع ميتادون عدد 120 حبة".
كانت هذه تفاصيل خبر المنافذ الحدودية: إحالة مسافرة عراقية قادمة من تركيا إلى القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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