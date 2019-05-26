الأردن يطالب إسرائيل بوقف جميع الاستفزازات بالمسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، والحرم القدسي الشريف، من خلال اقتحامات المتطرفين والتضييق على المصلين وكوادر الأوقاف.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة، في بيان، على ضرورة التزام إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات ومشاعر الصائمين في هذا المكان المقدس، خصوصاً في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وطالب القضاة السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لجميع الاستفزازات في المسجد الأقصى المبارك، وحمّلها كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وروّاده من المصلين.

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واقتحمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك.





وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي المدججين بالسلاح رغم الوجود المكثف للمعتكفين بالمسجد الأقصى.

وأوضح الخطيب أن شرطة الاحتلال منعت الاقتراب من المستوطنين، الذين نفذوا جولات استفزازية وسريعة في المسجد المبارك، وسط أجواء شديدة التوتر، وذلك لتأمين أدائهم طقوسا تلمودية استفزازية في هذا الشهر الفضيل الذي لا تراعي فيه سلطات الاحتلال ومستوطنوها حرمته عند الله وعند جميع المسلمين.

وتحدى نحو 100 ألف من الفلسطينيين القيود الإسرائيلية، ووصلوا إلى المسجد الأقصى منذ مساء الخميس، من خلال المرور عبر طرق طويلة أو القفز على جدار الفصل العنصري المقام على الأراضي الفلسطينية لأداء صلاة الجمعة في المسجد.