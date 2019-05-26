انت الان تتابع نواب وسجناء أكراد ينهون إضرابهم عن الطعام في تركيا تلبية لدعوة أوجلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال نائب كردي في مؤتمر صحفي بمدينة ديار بكر في جنوب شرق تركيا اليوم الأحد إن عددا من النواب الأكراد وآلاف السجناء أنهوا إضرابهم عن الطعام تلبية لدعوة وجهها الزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان.
وكانت ليلى جوفين عضو البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد قد بدأت إضرابا عن الطعام قبل 200 يوم في محاولة لإنهاء حبس أوجلان الانفرادي بضمان زيارة عائلته ومحاميه له بانتظام.
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