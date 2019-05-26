انت الان تتابع رئيس وزراء المجر يأمل في أن تحدث الانتخابات الأوروبية تحولا لصالح معاداة الهجرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

قال فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري اليميني للصحفيين بعد الإدلاء بصوته في انتخابات البرلمان الأوروبي اليوم الأحد إنه يأمل في أن تعزز الانتخابات القوى السياسية المناوئة للهجرة في أنحاء أوروبا.

وقال أوربان، الذي كان يرتدي بذلة سوداء ورابطة عنق برتقالية اللون، وهو لون تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) الذي ينتمي إليه "آمل في أن يحدث تحول في المجال العام الأوروبي لصالح الأحزاب السياسية التي ترغب في وقف الهجرة".

وأضاف "نرفض الهجرة ونريد أن نرى‭‭ ‬‬في الاتحاد الأوروبي زعماء بمقدورهم رفض الهجرة ويريدون وقفها لا إدارتها".

وفي معرض رده على سؤال، امتنع أوربان، الذي من المتوقع أن يفوز حزبه في الانتخابات بهامش كبير، عن قول ما إذا كان سينضم لتحالف نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني الحزبي الجديد بعد الانتخابات.

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وذكر أن مسألة الهجرة وموقف الناس منها ستعيد تشكيل الطيف السياسي في الاتحاد الأوروبي خلال الانتخابات وأن تجمعات الأحزاب التقليدية لن تلعب الدور ذاته في المستقبل.

وقال متحدثا بالإنجليزية إن من سينضم إلى من هو "سؤال المستقبل الكبير".

ومن المتوقع أن تهز الانتخابات الأوروبية التي تُجرى اليوم الأحد من مكانة الأحزاب التقليدية المؤيدة للاتحاد الأوروبي وتدعم التيار القومي في البرلمان الأوروبي بما قد يكبح العمل المشترك في السياسات الاقتصادية والخارجية.

وتغلق مراكز الاقتراع في المجر أبوابها الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.