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عشرات من المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع عشرات من المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، رغم التواجد المكثف للمعتكفين.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك، وسط تكبيرات معتكفين الاحتجاجية في رحابه الأقصى في أجواء شديدة التوتر.

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