فادي الجميل: التهريب يضر الصناعيين أكثر من التجار

أكد رئيس جميعة الصناعيين ​فادي الجميل​ أن "مشروعنا وطني حتى نخلق فرص عمل للشباب، ونقول أن ​لبنان​ لديه طاقات وقدرات"، مشيرا الى "أننا مع إقتصاد متكامل، و​الصناعة​ تحفز كل القطاعات وماكنزي أكد ما نقوله".

وأوضح الجميل في حديث تلفزوني "أننا عندما نطالب برفع الظلم عن الصناعيين نعتبر أننا ندافع عن مصالحنا الشخصية، فنحن نعاني من انكماش وظروف صعبة، لذلك أخذنا مبادرة من 5 سنوات لوضع برنامج اقتصادي اجتماعي متكامل"، مذكرا "أننا منذ سنوات نطالب برفع الظلم عن القطاعات التي تعني إستيراد إغراقي".

وبين أن "السلع التي تم فرض عليها رسوم وقائية هي سلع تأتي الى لبنان بأسعار غير طبيعية وتزاحم الصناعة اللبنانية. ومن بين السلع التي فرض عليها رسوم وقائية هي أحذية، ملابس، ورق صحي، محارم مبللة، بعض الورقيات والمفروشات والحديد والألمنيوم، وكل هذه الصناعات يوجد منها صناعة محلية".

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ولفت الجميل الى "أننا نعتبر أن ذها انجازا عظيما، فهذه السلع عليها رسم جمركي بين بين 5 و20 في المئة، وهي ستطال السلع التي لديها مثيل لبناني"، مبينا أن "الـ2 في المئة هي موضوع آخر وهي لتخفيف أكلاف الأنتاج اللبناني ونحن طالبنا بموزانة تقشفية وتحفيزية".

وأضاف: "الدراسات حصلت في ​وزارة الإقتصاد​ وهي إستشارت الجميع، فمثلا قطاع الألبسة يشغل 400 مصنع وفي الثمانيات الالبسة كانت قيمتها 12 بالمئة من صادراتنا"، متسائلا: "كيف ممكن تشغيل اللبنانيين اذا يتم تصديرهم الى الخارج؟".

وشدد على أن "التهريب يضر الصناعيين أكثر من التجار، وهو إذا لم يحصل ضبط للجمارك لن يصل إلينا حقنا، ويجب تعزيز عمل ​الجمارك​ لمنع التهريب".