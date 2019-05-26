قيادة الدفاع المدني في جمعية الرسالة سلمت سيارة عمليات ميدانية مجهزة

مناسبة ذكرى التحرير و​المقاومة​ وبحضور مفوض عام ​الدفاع المدني​ في ​جمعية الرسالة​ ​علي عباس​ ومسؤول عمليات الدفاع المدني في الجمعية وائل داغر والمسؤول الاعلامي في الجمعية نادر حمدان، تم تسليم ​سيارة​ عمليات ميدانية مجهزة لغرفة العمليات المركزية، وهذه السيارة ستكون بمثابة غرفة عمليات متنقلة متواجدة في كافة المهمات الخاصة بالدفاع المدني حيث تدعو، الحاجة ويتم من خلالها إدارة الحوادث والتنسيق مع وحدات الدفاع المدني وسيارات الاسعاف وكذلك تزويد فرق الإطفاء باحتياجاتهم، وكذلك توجيههم بالنقاط المهمة المراد التعامل معها في اي موقع وذلك عبر حلقة اتصال بين الغرفة والمعنيين في الميدان.

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