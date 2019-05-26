قوى الأمن: تفجير أجسام متفجرة في حقل القرية- شرق صيدا صباح الإثنين

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة أنّ "اعتبارًا من الساعة 9:00 من يوم الإثنين 27 أيار 2019، سيقوم خبراء مكتب المتفجّرات بتفجير أجسام متفجّرة وقذائف في حقل القريّة- شرق صيدا، حيث من المتوقّع أن يُسمع في المكان ومحيطه أصوات إنفجارات متعدّدة".

وطلبت في بيان، من المواطنين "عدم الإقتراب من المكان المذكور حفاظًا على سلامتهم".