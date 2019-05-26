قيومجيان: نحن مع إغلاق ملف المهجرين وضد خزعبلات الربع الساعة الاخير

توجه وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​، في تصريح عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى وزير المهجرين ​غسان عطالله​، قائلا:"زميلي الوزير غسان عطالله، نحن في طليعة المنادين بإغلاق ملف المهجرين بعدل وشفافية وبعيدا من الزبائنية والمحسوبية. لكننا ضد خزعبلات الربع الساعة الاخيرة في الجلسات. لماذا تمرير 40 مليار ليرة غفلة وطرحه بسحر ساحر دون عرض اي خطة واضحة لكيفية صرف هذا المبلغ وعدد الملفات التي ستقفل؟".

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