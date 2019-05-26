عثمان ومحمد سليمان جالا في صيدا بدعوة من النائب بهية الحريري

اشار مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان خلال جولة له في صيدا بدعوة النائب بهية الحريري الى أننا "نزور صيدا المدينة التاريخية وهي مدينتنا فأنا عشت فيها فترة طويلة من حياتي وخاصة وقت الدراسة وغيرها"، مضيفا: "جئنا بدعوة من النائب بهية الحريري وهي سيدة نشيطة بشكل دائم ان كان على الصعيد السياسي او الاقتصادي او السياحي وايضا على الصعيد الأمني تتابع كل الأمور لمدينة صيدا بدقة ونحن نشكرها على الدعوة وصيدا مدينة تجمع الكل ".
من جهته لفت النائب محمد سليمان الى اننا" نفتخر ببهية وبالانجازات التي تقوم بها والاضاءة على مدينة صيدا"، داعيا كل "الناس لأن ياتوا ويزوروا صيدا القديمة بكل العراقة الموجودة فيها ونحيّي الجهود التي تقوم بها السيدة الحريري".
كذلك اقامت النائب بهية الحريري حفل افطار تكريماً لعدد من مسؤولي وكبار موظفي منظمة الأمم المتحدة في لبنان، واشارت الأمينة التنفيذية الأسكوا رولا دشتي الى أن "أبهرتنا صيدا وابهرنا أهالي المدينة باستضافتهم وكرمهم ونحن نتمنى لمدينة صيدا االمزيد من الازدهار هذه المدينة الغنية بالتراث والصناعات الوطنية كمتحف الصابون"، مضيفة: "هذا كله يثلج الصدر ان هناك مدينة كصيدا لا تزال تحافظ على تراثها وحضارتها ونحن في الاسكوا نهتم كثيرا بموضوع اندماج الناس بين الحداثة وبين العادات والتقاليد والقيم والتراث، وصيدا حافظت على الاثنين معاً فهنيئا لابنائها".
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