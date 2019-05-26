عثمان ومحمد سليمان جالا في صيدا بدعوة من النائب بهية الحريري

اشار مدير عام ​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ خلال جولة له في صيدا بدعوة النائب ​بهية الحريري​ الى أننا "نزور صيدا المدينة التاريخية وهي مدينتنا فأنا عشت فيها فترة طويلة من حياتي وخاصة وقت الدراسة وغيرها"، مضيفا: "جئنا بدعوة من النائب بهية الحريري وهي سيدة نشيطة بشكل دائم ان كان على الصعيد السياسي او الاقتصادي او السياحي وايضا على الصعيد الأمني تتابع كل الأمور ل​مدينة صيدا​ بدقة ونحن نشكرها على الدعوة وصيدا مدينة تجمع الكل ".

من جهته لفت النائب ​محمد سليمان​ الى اننا" نفتخر ببهية وبالانجازات التي تقوم بها والاضاءة على مدينة صيدا"، داعيا كل "الناس لأن ياتوا ويزوروا ​صيدا القديمة​ بكل العراقة الموجودة فيها ونحيّي الجهود التي تقوم بها السيدة الحريري".

كذلك اقامت النائب بهية الحريري حفل افطار تكريماً لعدد من مسؤولي وكبار موظفي منظمة الأمم المتحدة في ​لبنان​، واشارت الأمينة التنفيذية الأسكوا ​رولا دشتي​ الى أن "أبهرتنا صيدا وابهرنا أهالي المدينة باستضافتهم وكرمهم ونحن نتمنى لمدينة صيدا االمزيد من الازدهار هذه المدينة الغنية بالتراث والصناعات الوطنية كمتحف الصابون"، مضيفة: "هذا كله يثلج الصدر ان هناك مدينة كصيدا لا تزال تحافظ على تراثها وحضارتها ونحن في ​الاسكوا​ نهتم كثيرا بموضوع اندماج الناس بين الحداثة وبين العادات والتقاليد والقيم والتراث، وصيدا حافظت على الاثنين معاً فهنيئا لابنائها".