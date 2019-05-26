ساندري في قداس لراحة نفس صفير في روما: كان رجل الحوار والتلاقي

أقيم في المعهد الماروني في روما قداس لراحة نفس المثلث الرحمات البطريرك مار نصر الله بطرس صفير.

وفي كلمة له أكد رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري أن "صفير كان رجل الحوار والتلاقي المحبوب من كل ال​لبنان​يين، والذي كان له دور مهم في حمل رسالة الإيمان والحق".

وترأس القداس النائب البطريركي المطران ​فرنسوا عيد​ الذي أكد ان صفير كان "رجل الله وحامل الامانة، آمن بالحوار والعيش الواحد بين جميع اللبنانيين، ودافع عن هوية لبنان وتاريخه، ما اكسبه احترام اللبنانيين وتقديرهم حتى آخر يوم من حياته".