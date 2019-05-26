سكاف: حجم التخفيضات بالموازنة بيأكد الشك انو نحنا بدولة "منهوبة"

شددت رئيسة ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "حجم التخفيضات ب​الموازنة​ بيأكد الشك انو نحنا بدولة "منهوبة"، مشيرة الى "أننا ما زال قادرين تلغوا ابواب وتخفضوا يعني كل يلي صرفتوه سابقاً كان هدر ونهب، اختلفتوا بكل هالسنين وصرفتوا بلا مراقبة او قطع حساب ولمن قررتوا تعملوا اصلاح مالي كان ع حساب الناس، الشعب بدو يدفع ثمن خلافاتكن".

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