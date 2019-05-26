المجالس الطالبية بالفرع الأول من "اللبنانية" دعت لوقفة إحتجاجية الثلثاء لإنقاذ مستقبل الجامعة

أعلنت المجالس الطالبية في الفرع الأول من "​الجامعة اللبنانية​" أنّ "نُصرةً لجامعتنا، وصونًا لمستقبلها، وحرصًا على إنسانها الّذي أنهكته السّياسات الجائرة، ولكي نرفع الصوت في وجه الإهمال الممنهج للجامعة اللبنانية، وضدّ كلّ تهميش لدورها في بناء مستقبل الوطن، وتنديدًا بكلّ فعل يطال مصيرها من اقتطاع متكرّر لميزانيّتها وما له من تأثير مباشر يتسبّب بتراجعها على الصعيد الأكاديمي والبحثي واللّوجستي، ورفضًا لكلّ أشكال التّعطيل الّذي يضع العام الدراسي على المحك،

تدعوكم المجالس الطالبيّة لـ"​مجمع الحدث الجامعي​" والفرع الأول في "الجامعة اللبنانية" إلى وقفة احتجاجيّة صارخة لإنقاذ مستقبل جامعتنا الوطنية، وذلك عند الساعة 2:00 من ظهر يوم الثلثاء 28 أيار، في "مجمع الحدث الجامعي للجامعة اللبنانية مقابل السكن الجامعي".