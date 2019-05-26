الرئيس الإسرائيلي قلِق حيال أمن اليهود في ألمانيا

لفت الرئيس الإسرائيلي ​رؤوفين ريفلين​، إلى أنّ "تحذير ​ألمانيا​ لليهود من مخاطر ارتداء القلنسوة التقليدية، هو استسلام ل​معاداة السامية​".

وأعرب عن تقديره "التزام ​الحكومة الألمانية​ تجاه الطائفة ​اليهود​ية"، واتّهمها بالوقت ذاته بـ"الاستسلام أمام أولئك الذين يستهدفونها في ألمانيا"، مشدّدًا على أنّ "المخاوف بشأن أمن اليهود الألمان هو اعتراف بأن اليهود ليسوا آمنين في ألمانيا".

وكان مفوض الحكومة الألمانية فيليكس كلاين، قد ركّز في تصريح سابق، على أنّه "لا يمكن أن ينصح اليهود بارتداء القلنسوة في كلّ مكان طوال الوقت في ألمانيا"، وذلك بسبب تزايد معاداة السامية والهجمات المعادية لليهود هناك.