"أ.ف.ب": الإعدام لثلاثة فرنسيين في العراق دينوا بالانتماء إلى تنظيم داعش

كشف مسؤول قضائي لـ"وكالة فرانس برس" أنّ "محكمة في بغداد أصدرت أحكامًا ب​الإعدام​ للمرّة الأولى على ثلاثة فرنسيين دينوا بالانتماء إلى تنظيم "داعش".

وأوضح أنّ "المحكومين هم كيفن غونو، ليونار لوبيز، وسليم معشو، الّذين اعتقلتهم "​قوات سوريا الديمقراطية​" في سوريا، ونُقلوا مع تسعة فرنسيين آخرين إلى ​العراق​ في شباط الماضي".