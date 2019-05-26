وفاة 10 اشخاص اثر تسرب للغاز في سفينة شحن بالصين

توفي عشرة أشخاص على الاقل وأصيب 19 آخرون بجروح اثر تسرب لثاني اوكسيد الكربون من نظام الوقاية من ​الحرائق​ في ​سفينة​ شحن شرق ​الصين​، في ميناء لونغيان في ويهاي في مقاطعة شاندونغ.

وأظهر تحقيق اولي ان الحريق نجم عن عدم احترام الاجراءات من طاقم سفينة الشحن التابعة لشركة فوجيان شيبينغ والتي كانت تجرى عليها عمليات تصليح عند وقوع الحادث.