توفي عشرة أشخاص على الاقل وأصيب 19 آخرون بجروح اثر تسرب لثاني اوكسيد الكربون من نظام الوقاية من الحرائق في سفينة شحن شرق الصين، في ميناء لونغيان في ويهاي في مقاطعة شاندونغ.
وأظهر تحقيق اولي ان الحريق نجم عن عدم احترام الاجراءات من طاقم سفينة الشحن التابعة لشركة فوجيان شيبينغ والتي كانت تجرى عليها عمليات تصليح عند وقوع الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 10 اشخاص اثر تسرب للغاز في سفينة شحن بالصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.