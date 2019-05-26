ستون عاما من التقدم والأزمات منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي

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باريس: في ما يلي المحطات الكبرى في ستين عاما من البناء الأوروبي، من معاهدة روما الى بريكست، مرورا باحداث منطقة اليورو وازمة الهجرة.

وثيقة ولادة أوروبا

في التاسع من أيار/مايو 1950، وضع وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان اول حجر في البناء الأوروبي عندما اقترح على المانيا بعد خمس سنوات فقط على استسلامها في الحرب العالمية الثانية، تحقيق تكامل في الانتاج الفرنسي الالماني للفحم والفولاذ في اطار منظمة مفتوحة لكل دول أوروبا.

وقعت اتفاقية باريس التي نصت على انشاء "مجموعة الفحم والفولاذ" بعد عام واحد في 18 نيسان/ابريل 1951، وولدت بذلك أوروبا "الدول الست" (المانيا وبلجيكا وفرنسا وايطاليا ولوكسمبورغ وهولندا).

من السوق الأوروبية المشتركة إلى الاتحاد الأوروبي

في 25 آذار/مارس 1957، وقعت الدول الست المعاهدة التأسيسية لأوروبا السياسية والاقتصادية. وقد اسست المجموعة الاقتصادية الأوروبية، السوق المشتركة القائمة على التنقل الحر مع الغاء الحواجز الجمركية بين الدول الاعضاء. انشئت المؤسسات (مجلس الوزراء والمفوضية والجمعية البرلمانية الأوروبية) مطلع 1958.

في كانون الثاني/يناير 1973، انضمت بريطانيا والدنمارك وايرلندا الى السوق الأوروبية المشتركة، تلتها اليونان (1981) واسبانيا والبرتغال (1986) والنمسا وفنلندا والسويد (1995).

شكلت معاهدة ماستريخت الوثيقة التأسيسية الثانية للبناء الأوروبي ووقعت في السابع من شباط/فبراير 1992. وهي تنص على الانتقال الى عملة واحدة وتنشئ اتحادا أوروبيا.

اعتبارا من كانون الثاني/يناير 1993، اصبحت السوق الواحدة واقعا مع حرية تبادل البضائع والخدمات والاشخاص ورؤوس الاموال. وانتظر الأوروبيون حتى آذار/مارس 1995 ليتمكنوا من السفر بلا مراقبة على الحدود.

المجموعة الأوروبية وأوروبا ال28

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في الاول من كانون الثاني/يناير 2002 دخل اليورو الحياة اليومية لنحو 300 مليون أوروبي. اختارت الدنمارك وبريطانيا والسويد فقط الابقاء على عملاتها الوطنية.

وبعد ان كان اقرب الى حلم عند سقوط جدار في 1989، جرى توسيع الاتحاد ليضم دولا من شرق أوروبا تدريجيا.

قد انضمت عشر دول جديدة الى الاتحاد الأوروبي في ايار/مايو 2004 هي بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا وسلوفينيا ومالطا وقبرص.

وفي 2007 انضمت بلغاريا ورومانيا الى الاتحاد ثم كرواتيا عام 2013.

زمن الازمات

في ربيع 2005، دفع رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين للدستور الأوروبي، بالاتحاد الأوروبي الى ازمة مؤسساتية. ولم يخرج منها الا باتفاقية لشبونة التي كان يفترض ان تسمح بعمل مؤسسات أوروبا الموسعة بشكل افضل وتمت المصادقة عليها بصعوبة في 2009.

في السنة نفسها، اعلنت اليونان عن ارتفاع كبير في العجز في ماليتها في اول مؤشر الى ازمة مالية واسعة. طلبت اليونان ثم ايرلندا واسبانيا والبرتغال وقبرص مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين طالبا باجراءات تقشفية. ادت ازمة الديون هذه الى سقوط رؤساء حكومات أوروبية الواحد تلو الآخر وعززت الشكوك في الوحدة الأوروبية.

وما ان خرجت من هذه الازمة المالية حتى واجهت أوروبا اخطر ازمة هجرة منذ 1945 مع وصول مئات الآلاف من المرشحين للهجرة. واخفق الاتحاد الأوروبي في وضع خطة عمل مشتركة.

بريكست

جاءت بعد ذلك ازمة بريكست التي وجهت ضربة الى اتحاد اضعفه صعود الشعبوية والتشكيك في جدوى الوحدة الأوروبية. وبعد حملة تركزت على الهجرة والاقتصاد، صوت نحو 17,4 مليون بريطاني (51,9 بالمئة من الناخبين) في 23 حزيران/يونيو 2016 مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء، لم يتم تطبيق بريكست الذي كان مقررا في 29 آذار/مارس 2019. وقد وافقت الدول ال27 الأخرى الأعضاء على إرجاء الموعد إلى 31 تشرين الأول/اكتوبر لإعطاء وقت للطبقة السياسية البريطانية للاتفاق على طريقة الانسحاب.

