المنسق السابق لعملية السلام دينيس روس لـ«المصري اليوم»: لا وجود لـ«صفقة القرن» (حوار)

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

يستعد البيت الأبيض لتنظيم ورشة عمل بعنوان «السلام من أجل الازدهار» فى العاصمة البحرينية المنامة، خلال يومى ٢٥ و٢٦ يونيو المقبل، كجزء من خطة السلام فى الشرق الأوسط، والتى تتبناها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ويعكف عليها صهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، والتى تعرف باسم «صفقة القرن» ومن المتوقع الكشف عن تفاصيلها خلال سبتمبر المقبل.

«المصرى اليوم» التقت السفير الأمريكى دينيس روس، مساعد الرئيس الأمريكى السابق، باراك أوباما، لشؤون الشرق الأوسط، حيث أكد أنه لا سلام فى الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يعالج القضايا السياسية الأساسية، مشددا على عدم وجود ما يسمى «بسلام اقتصادى» فحسب.. وإلى نص الحوار:

■ كيف تنظر إلى المؤتمر الاقتصادى المنتظر فى المنامة؟

- فى الحقيقة، المؤتمر أو ورشة المنامة يمكن أن تكون مفيدة حقا إذا لم تتعرض فقط لخطط اقتصادية طويلة الأجل لتطوير البنية التحتية، وإذا قدمت التزامات لمشاريع معينة، لأن غزة تحتاج إلى أموال طائلة لإعادة إعمار ما خلفه الصراع بين حماس وإسرائيل، والضفة الغربية تحتاج إلى استثمارات ضخمة كذلك، وكانت هناك خطة لوزير الخارجية الأمريكى الأسبق جون كيرى لجذب استثمارات للضفة بقيمة 4 مليارات دولار، خلال وقت سابق، وسوف يحتاج المجتمعون فى المنامة الشهر المقبل لتوضيح اختلاف خطة ترامب الاقتصادية عن خطة كيرى للضفة.

■ هل يمكن لخطة السلام الاقتصادى تلك أن تنجح؟

- أولا: لا يوجد شىء اسمه السلام الاقتصادى، لكن بطبيعة الحال هناك حاجة لتغيير الواقع الاقتصادى فى غزة والضفة الغربية، وأتمنى أن أرى ورشة المنامة تركز على الاستقرار الاقتصادى فى غزة؛ وطبعا لا حديث عن إعادة الإعمار فى غزة دون نزع سلاح حماس أولا، يجب أن تكون المقايضة إعادة الإعمار من أجل نزع السلاح، لا أحد سيستثمر فى مكان إذا كان الصراع سوف يندلع فيه مرة أخرى قريبًا.

ثانيا: من الواضح أنه لا يوجد سلام لا يعالج القضايا السياسية الأساسية، لدينا العديد من الحقائق التاريخية التى لا يمكن الاغفال عنها عند وضع أى تصور للسلام فى الشرق الأوسط، هناك حقان تاريخيان يجب التوفيق بينهما.

ثالثا: نعم لا يمكن القضاء على الصراع، لكن الناس الحقيقيين يعانون وقد حان الوقت للاعتراف باحتياجات وحقوق الناس، خاصة أن تأجيل احتياجات الناس تعمق الصراع وتزيد حدته.

■ هل تعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتقديم خطة سلام جديدة فى الشرق الأوسط؟

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- كنت أتمنى أن يكون قد تم القيام بالمزيد من أجل تمهيد الطريق للخطة، بما فى ذلك التواصل مع الفلسطينيين، والاعتراف بتطلعاتهم الوطنية والاعتراف على الأقل بإقامة الدولة كنتيجة لهذه التطلعات.

■ كتبت فى عدة مقالات أنه لا يوجد ما يسمى بصفقة القرن.. ماذا تعنى؟

- دعنى أكن صريحًا معك، فلا يوجد ما يسمى بصفقة القرن، فى أفضل الأحوال، يمكن لخطة ترامب للسلام أن توفر أساسًا جديدا للتفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وحتى لو تم قبول الخطة كأساس للمفاوضات المقبلة بين الجانبين، والتى لا تزال بعيدة المدى فإن تلك المحادثات ستكون طويلة وصعبة ولن يتم التوصل إلى اتفاق شامل وتسوية نهائية فى أى وقت قريب.

■ مسؤولو البيت الأبيض تجنبوا الإشارة لمصطلح الدولة الفلسطينية فى حديثهم عن أفكارهم عن خطة السلام.. مما جعل البعض يشير بوضوح إلى أن الخطة ربما تطرح للمرة الأولى فكرة التعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى دولة قومية واحدة.. فهل ترى ذلك حلا واقعيا؟

- دولة واحدة لهويتين قوميتين، إنها وصفة لنزاع لا نهاية له، من الصعب العثور على أمثلة فى أى مكان تتعايش فيه هويتان قوميتان منفصلتان بسهولة فى دولة واحدة.

وحتى لو كانت هناك نماذج ناجحة لهذا، فإن الفكرة مستحيلة التطبيق فى الشرق الأوسط على وجه الخصوص، فعادةً ما يتسم التعايش هناك بالعنف، ولهذا فإن دولتين لشعبين، ولهويتين قوميتين هى الإجابة الصحيحة. الصراع الإسرائيلى الفلسطينى هو صراع تتنافس فيه حركتان وطنيتان على نفس المكان. الطريقة الصحيحة للتوفيق هى أن يعبّر كل شخص عن هويته فى دولته المستقلة.

■ القيادة الفلسطينية أعلنت مقاطعتها لورشة المنامة، وشكوكها بخطة ترامب للسلام.. فهل يعنى ذلك موت الخطة قبل الكشف عن تفاصيلها؟

- منذ فترة طويلة أعربت القيادة الفلسطينية عن شكوكها فى الخطة بسبب قرارات إدارة ترامب، مرورا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية هناك، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن، وقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية، وغيرها من الأمور، وهو ما تسبب فى إعلان الرئيس الفلسطينى محمود عباس أن الولايات المتحدة منحازة ولا يمكن أن تكون الوسيط الوحيد لعملية السلام وقطع كل الاتصالات المباشرة مع إدارة ترامب، وبطبيعة الحال، فإن إمكانية تأثير الإدارة الفلسطينية على إدارة ترامب تبدو محدودة للغاية.

والجانب الفلسطينى سيخسر الكثير عندما يرفض التحدث إلى إدارة ترامب، ومع الأسف فإن التحدى، الذى كان فى كثير من الأحيان شعار الحركة الوطنية الفلسطينية لم يخدم القضية الوطنية الفلسطينية بشكل جيد. فلماذا لا تتطلع على الخطة على الأقل وتقوم بقراءتها، وتقديم تعليقات عليها بدلاً من رفضها قبل رؤيتها؟!!