شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة حقوقية: قطر تشترى الكتاب والسياسيين لتجميل صورتها فى الإعلام الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن النظام القطرى يشترى كتابا وسياسيين ومساحات واسعة فى صحف العالم الكبرى، ويبدد فيها أموال القطريين وثرواتهم، لتجميل صورته فى الإعلام الغربى وأمام الرأى العام الدولى.

وأضاف، أن "قطر تمارس عديدا من الجرائم ضد حقوق الإنسان خارج إطار القانون، كما تستخدم المراكز الحقوقية والبحثية لأغراض سياسية، وبدأت استخدام ملفات الآليات الدولية لحقوق الإنسان استخداما سياسيا، وظهر ذلك جليا يوم 15 مايو الجارى، فى جلسة الحوار التفاعلى بالأمم المتحدة على هامش مراجعة ملف قطر لحقوق الإنسان".

وأكد رئيس مؤسسة ماعت، أن ملف قطر فى مجال حقوق الإنسان ملىء بالتجاوزات، إضافة إلى دعمها الإرهاب. متابعا: "هناك ما يدل على تدخل قطر فى شؤون الدولة الأخرى، ودعمها للإرهاب وتقديم تمويلات لمراكز بحثية وكُتّاب مقالات فى أكثر من جريدة دولية، كمحاولة للضغط على الرأى العام والدولة، كما تستقطب برلمانيين وسياسيين دوليين عن طريق شرائهم بالمال، لتجميل صورتها أمام المجتمع الدولى".