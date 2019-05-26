شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة حول استغلال مواقع التواصل الاجتماعى فى جمع تبرعات لأنشطة وهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حول انتشار ظاهرة توظيف مواقع التواصل الاجتماعى فى جمع تبرعات، بعضها لأنشطة وهمية.

وقال النائب فى نص طلب الإحاطة، إن بعض الأفراد أو المجموعات والمؤسسات، يجمعون تبرعات من المواطنين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى، دون توجيهها إلى المصارف المعلن عنها. متابعا: "هؤلاء اعتادوا استغلال الإنترنت لإتمام عملياتهم".

ووصق "بركات" هذه المجموعات بأنهم "معدومو الضمير" يمارسون نشاطهم دون أن يكون هناك أى دليل على وجودهم، أو إعلان عن هوياتهم، ولا يستطيع أحد من الضحايا التوصل إليهم أو تتبع وجهة الأموال ومصارفها، مشددا على أن تلك الظاهرة تنتشر بشكل خاص فى رمضان، حيث تكثر التبرعات وتعلو قيمة التكافل، مطالبا بتشديد الرقابة على مواقع التواصل التى تروج لحملات التبرعات، وتوعية المواطنين بأهمية التأكد من هويات جامعى التبرعات ومصارف تلك الأموال.