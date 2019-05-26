شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" تطالب "البترول" و"التنمية المحلية" برد كتابى على طلبى إحاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب عصام بركات، وكيل اللجنة، وزارتى البترول والثروة المعدنية، التنمية الإدارية بإرسال رد كتابى على طلبى الإحاطة المقدمان من النائبة شادية خضير الموجهين لوزير البترول نظراً لتغيبها لأداء العمرة.

وقال النائب عصام بركات، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، إن النائبة نظراً لارتباطها بظروف أداء "العمرة" فإنها تطالب بالرد على طلبات الإحاطة المقدمة منها كتابياً.

ويتعلق طلبا الإحاطة المقدمان من النائبة شادية خضير، بالوقوف على أسباب توقف أعمال البناء بمستشفى قطاع البترول بمنطقة التجمع بمحافظة القاهرة، لاسيما وأنه تم تخصيص الأرض لإقامة مستشفى لقطاع البترول ومن 10 سنوات تم بناء الهيكل الخرسانى لهذا المستشفى ولكن حتى تاريخه ولم يستفيد قطاع عريض من العاملين بالهيئة.

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وتسألت البرلمانية في طلب الإحاطة بالوقوف على أسباب ايقاف الأعمال بهذا المستشفى، وما المبالغ التى تم رصدها للمستشفى، والتاريخ الذى تم فيه دفع المبالغ الخاصة، والقائمين على تنفذ هذا المشروع وتاريخه.