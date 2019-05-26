شكرا لقرائتكم خبر عن "والله العظيم أقول الحق".. كتاب جديد يفضح خطايا جماعة الإخوان الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "والله العظيم أقول الحق" عنوان كتاب جديد للمحامى مختار نوح، القيادى السابق فى جماعة الإخوان الإرهابية، يكشف فيه أخطاء الجماعة الإرهابية وكوارثها، وأسرارا مهمة عن لقاءاته بقياداتها.

وقال "نوح"، الذى وصل إلى موقع متقدم داخل التنظيم قبل أن ينشق عنه فى العام 2006، إن الكتاب الذى يصدر قريبا يحتوى على مجموعة كبيرة من كواليس الجماعة، وكيف سيطر التيار القطبى (نسبة إلى منظر التطرف سيد قطب) عليها.

جدير بالذكر، أن مختار نوح أكد أن الفبركة جزء من منهج الإخوان، وأن تلاعب الجماعة وعناصرها بالصور ومواد الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى أمر معتاد، ويجرى وفق حملات منظمة ومدفوعة الأجر، بمعنى أن هناك من يجلس خلف الستار ليدفع الأموال لمن يروجون الأكاذيب.

ورى القيادى السابق بجماعة الإخوان الإرهابية، موقفا عندما كان عضوا فى التنظيم، يؤكد أن الفبركة منهج الجماعة الإرهابية منذ تأسيسها. قائلا: "عام 1999 كان هناك لقاء بينى وبين مسؤول كبير، وكنت أمثل فى هذا اللقاء جماعة الإخوان، وفوجئت وقتها أن هذا المسؤول يشكو من فبركة الإخوان وقلب الحقائق وتزييف الوقع، وعندما قلت للإخوان هذا الكلام كذّبوه جدا، لكن بعدما انشققت عن التنظيم تبين لى حجم الأكاذيب التى تروجها الجماعة".