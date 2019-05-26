البورصة تعلن قائمة الأوراق المالية المسموح إجراء "الشورت سيلينج" عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أعلنت البورصة المصرية قائمة الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "شورت سيلينج" والمكونة من 30 ورقة مالية، بحسب بيان لها اليوم الأحد.

وقالت البورصة إن إعلان هذه القائمة يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس إدارة البورصة رقم 757 لسنة 2019 بشأن معايير اختيار الأوراق المالية المسموح علها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

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وأضافت أنه سيعمل بهذه القائمة اعتبارا من يوم العمل التالي للإعلان عنها، وعلى أن يتم مراجعة القائمة دوريا مع المراجعة لقوائم الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها.

للاطلاع على قائمة الأوراق المالية المعلنة من البورصة.