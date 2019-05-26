بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم الأحد، حصول 24 طالبًا وطالبة على الدرجة النهائية "280" في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019، وذلك لأول مرة في تاريخ نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، أن إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، أكثر الإدارات حصولًا على الدرجات النهائية، بعدد 6 طلاب تابعين لمدارس لها، وجاءت إدارة الرياض التعليمية في الترتيب الثاني بعدد 4 طلاب، وكل من من إداراتي سيدي سالم، ودسوق، في الترتيب الثاني بعدد 3 طلاب لكل إدارة.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، إن إدارة غرب كفر الشيخ، جاءت في الترتيب الثالث بطالبين اثنين، وفي نفس الترتيب جاءت إدارة مطوبس أيضًا، وكل من إدارات بلطيم، والحامول، وبرج البرلس، وسيدي غازي، بطالب واحد في كل إدارة منهم.

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" أسماء اوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ ودرجاتهم.