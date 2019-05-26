ضبط صاحب شركة هارب من 53 سنة سجن مختبئا بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقت مباحث القاهرة، القبض على محكوم عليه بالحبس 53 سنة حال اختبائه بأحد العقارات بالبساتين.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين تردد أحد الأشخاص على عقار بمنطقة المعراج بدائرة القسم، لاستئجار شقة دون الإدلاء ببياناته لدى حارس العقار.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمناقشته ادعى أنه ضابط بالمعاش وقدم كارنيه، وبالفحص تبين أنه صاحب شركة،45 سنة، ومقيم بمحافظة الإسماعيلية، سبق اتهامه في 15 قضية أخرهم قضية "نصب"، والمطلوب التنفيذ عليه في 57 حكم حبس جزئي " تبديد - نصب " بإجمالي حبس 53 سنة و8 شهور.
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وأضاف بعثوره على الكارنيه المضبوط بحوزته واحتفاظه به بقصد الهروب من الأحكام الصادرة ضده وتسهيل مروره من الأكمنة والارتكازات الأمنية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
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