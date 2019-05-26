السجن 7 سنوات لمسئولة بالإدارة التعليمية بالعمرانية بتهمة الكسب غير المشروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، بالجسن 7 سنوات على "إ. غ"، رئيس الحسابات بالإدارة التعليمية في العمرانية، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 673 ألف و71 جنيها نتيجة اختلاسها 22 شيكًا بقيمة مليون و444 ألف و806 جنيها.
صدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل عوض، وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز إبراهيم، ونادر محمد عيسى، ومدحت سالم رمضان .
كان المستشار أمير أبو الليل رئيس هيئة الفحص، والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أحال المتهمة "إ. غ."، رئيس حسابات بالإدارة التعليمية بالعمرانية إلى محكمة الجنايات لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 673 الف و710 جنيها نتيجةً اختلاسها 22 شيكا بقيمة مليون و 444 ألفا و806 جنيها والمستقطعة من أجور العاملين والمسلمة اليها لتوريدها لحسابات نقابة المعلمين وصندوق الزمالة والمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأن دونت رقم حسابها الشخصي ببنكي الأهلية والإسكندرية على الشيكات بدلا من حساب جهات المستقطع لصالحها المبالغ وقامت بإيداعها بحسابها الشخصي، وصرف قيمتها عقب ذلك وقامت بسداد جزء منها لصالح جهةً العمل .
توصلت التحقيقات إلى أن المتهمة ارتكبت جريمة التزوير عن طريق إثبات رقم حسابها الشخصي بالشيكات بدلا من حسابات الجهات المستقطع لها الأموال كما إنها استغلت وظيفتها للحصول على الأموال غير المشروعة.
يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، عاقبت المتهمة بالسجن 15 سنة، ورد مبلغ وقدره 712 الفا و227 جنيها لقيامها باختلاس مبلغ مليون و444 ألفا و806 جنيها من أموال الإدارة التعليمية.
وثبت من التحقيقات قيامها بسداد مبلغ 180 ألف جنيه لنقابةً المهن التعليمية و15 ألف جنيه لصندوق المهن التعليمية.
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