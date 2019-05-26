رئيس النمسا يدلي بصوته في انتخابات البرلمان الأوروبي

أدلى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم الأحد، بصوته في انتخابات البرلمان الأوروبي، في إحدى المدارس بوسط فيينا.

ورفض الرئيس النمساوي التعليق على الأزمة السياسية في البلاد وعلى تصويت البرلمان، غدا الاثنين، على حجب الثقة من الحكومة المؤقتة

برئاسة المستشار سباستيان كورتس.وقال فان دير بيلين إن هناك العديد من القضايا المهمة التي يجب أن يركز عليها البرلمان الأوروبي الجديد، مشيرا إلى ضرورة بقاء أوروبا قوية وموحدة بالرغممن كل التحديات الراهنة.يذكر أن النمسا تعيش أجواء أزمة سياسية حادة منذ تفجر "فضيحة ابيزا" والتي تورط فيها نائب المستشار ورئيس حزب الحرية السابق هاينز كريستيان شتراخه، في صفقات مشبوهة وتمويل غير قانوني لحزبه من سيدة أعمال روسية، ما أدى إلى استقالته والإعلان عن انتخابات مبكرة في سبتمبر المقبل.