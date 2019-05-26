الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى من خلال اقتحامات المتطرفين والتضييق على المصلين وكوادر الأوقاف.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة -
وطالب الناطق الرسمي السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لجميع الاستفزازات في المسجد الأقصى المبارك، وحمّلها كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وروّاده من المصلين.
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