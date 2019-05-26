فقدان 4 بحارة إثر غرق سفينة شحن قبالة سواحل اليابان

فُقد 4 بحارة يابانيين اليوم الأحد بعد غرق سفينة شحن جراء اصطدامها ليلاً بسفينة أخرى قبالة سواحل اليابان، وفق ما أعلنه مسئول في خفر السواحل.



واصطدمت السفينتان "سينشومارو" و"سيموهامارو" اللتان ترفعان العلم الياباني، في مياه المحيط الهادئ قبالة محافظة شيبا في شرق اليابان، حيث قال المسؤول المحلي في خفر السواحل هيروميتسو كاواغوشي "يبدو أن سفينة

(سينشومارو) غرقت في مكان الاصطدام، وأنقذت سفينة تابعة لخفر السواحل قبطان سينشومارو لكن 4 بحارة آخرين، وهم باقي أفراد الطاقم، في عداد المفقودين"، مشيرا إلى أن "الأفراد الأربعة من طاقم السفينة الأخرى (سيموهامارو)، بصحة جيدة، ولم يعرف مدى الأضرار التي لحقتبهذه السفينة على الفور".



وأوضح كاواغوشي أن "ضباباً كثيفاً كان يغطي المنطقة لحظة وقوع الحادث"، لافتا إلى أن تسرب نفط لوحظ في مكان الاصطدام.

وأضاف ان "(سينشومارو) كانت تنقل 1600 طن من الفولاذ من مدينة كاشيما في شرق اليابان إلى مدينة أوساكا، وهي مركز تجاري كبير في غرب الأرخبيل الياباني".



ونشر خفر السواحل 5 زوارق دورية ومروحية ووحدة خاصة للبحث والإنقاذ لمحاولة العثور على المفقودين، وكُلفت وحدة خاصة أخرى احتواء بقعة النفط، وفق كاواغوشي.

