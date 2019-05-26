33 دراسة بحثية استعدادًا لموسم الحج



أقام معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى اليوم، اللقاء السنوي للباحثين لموسم رمضان هذا العام 1440هـ، بتشريف من مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن عمر بافيل، ووكلاء الجامعة، ومشاركة الجهات ذات العلاقة وذلك بالخيمة البحثية بمقر المعهد في فرع الجامعة بالعزيزية.

وأكد عميد المعهد بالإنابة الدكتور أحمد بن حاتم قاضي في كلمته التي ألقاها، أن المعهد يتشرف أن يكون الجهة البحثية المتخصصة في مجالات الحج والعمرة والزيارة، وأنه يعمل بجانب الجهات التنفيذية لتحقيق تطلعاتهم نحو تقديم أرقى الخِدْمات، وتذليل جميع العقبات لضيوف الرحمن، لافتًا إلى أن المعهد يجري خلال موسم رمضان لهذا العام 33 دراسة وبرنامجا يشترك فيها جميع أقسام المعهد البحثية، والمتمثلة في المجالات الإدارية والإنسانية والبيئية والصحية والهندسية والعمرانية والإعلامية والمعلوماتية.

بعد ذلك بدأ عرض البرنامج العلمي للقاء باستعراض نماذج من الدراسات

التي تجرى خلال الموسم، بعدها أعطيت الفرصة لمداخلات الحضور ونقاشاتهم.من جانبه ثمن مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل في كلمته التي ألقاها الجهود المبذولة من جميع الباحثين ومساعديهم، معبرًا عن فخر الجامعة بإنجازات بيت خبرتها "معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة".وقال: لن نعدد هنا ما تم إنجازه فنحن نطمح إلى المزيد، لأننا في هذه الجامعة المعطاء التي ضمّت أول كلية جامعية في بلادنا الحبيبة، ونحن نُدرك قيمة البحث العلمي ودوره الإيجابي في وصول أمتنا إلى الريادة والازدهار، وهي غاية نبيلة وضعها ولاة أمر هذه البلاد ـ حفظهم الله ـ نصب أعينهم، فبذلوا و يبذلون الغالي والنفيس في سبيل تحقيق ثمارها ".وعبر الدكتور بافيل عن تطلّعاتالجميع إلى ما يقدمه الباحثون المتخصصون، في إطار بحث السبل العلمية والبدائل المقترحة لتطوير بيئة الحج والعمرة والزيارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وإيجاد الحلول المناسبة لراحة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء المناسك لهم، مشددا على ضرورة الاستفادة من مخرجات الأبحاث والتوصيات التي تُنتج في مثل هذه اللقاءات، آملاً تنفيذها على أرض الواقع بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، وبما ينعكس بالفائدة على متلقي الخدمة ومقدمها، ويتوافق مع رغبات وتطلعات ولاة الأمر الحريصين على تقديم أرقى الخِدْمات لضيوف الرحمن، وبما يواكب رؤية المملكة 2030 .ورفع مدير الجامعة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، على كريم الرعاية والعناية التي توليها الحكومة الرشيدة لكل ما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن .بعدها شهد مدير الجامعة توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين معهد أبحاث الحج والعمرة، والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، وكلية الصيدلة بالجامعة، وجمعية إكرام لحفظ النعمة، ليكون لها بالغ الأثر بإذن الله في تطوير آليات البحث في المعهد وتجويد مخرجاته.