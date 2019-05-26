ظريف: اقترحنا توقيع معاهدة بعدم الاعتداء مع دول الخليج

نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، أن بلاده عرضت توقيع معاهدة بعدم الاعتداء مع دول الخليج المجاورة. وأكد ظريف خلال لقائه نظيره العراقي محمد علي الحكيم في بغداد اليوم، أن لدى طهران رغبة ببناء علاقات متوازنة مع جميع دول الخليج. اليوم، أن لدى طهران رغبة ببناء علاقات متوازنة مع جميع دول الخليج. وقال إن إرسال الولايات المتحدة قوات إلى الشرق الأوسط بعد اتهام طهران بالوقوف وراء الهجمات على ناقلات النفط في المنطقة، أمر "خطير للغاية وتهديد للسلام الدولي". من جانبه أكد وزير الخارجية العراقي دعم بلاده لإيران في مواجهة العقوبات الأمريكية، معربا عن وقوف العراق إلى جانب إيران واستعداده للوساطة بين طهران وواشنطن.

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