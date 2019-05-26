زلزال مدمر يهز بيرو

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية اليوم الأحد، إن زلزالاً قوياً وصلت شدته إلى 7.5 درجة هز شمال بيرو.

وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال يقع على بعد نحو 180 كيلومتراً إلى الشرق من مدينة مويوبامبا وعلى عمق نحو 105 كيلومترات.

فيما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية بأن قوة الزلزلال وصلت إلى 8 درجات.

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وقالت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية، إن مركز الزلزال وقع على بعد 83 كم جنوب بلدة لاغوناس شمال بيرو وعلى عمق 105 كيلومترات.

وذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الهزة في عاصمة بيرو ليما استمرت نحو دقيقتين وعشر ثوان.

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